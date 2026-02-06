Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Посол заявил, что Россия протянет Кубе руку помощи из-за сложностей с нефтью

Посол Коронелли: Россия поможет Кубе в свете сложностей с поставками нефти
Shutterstock

Россия поможет Кубе, которая рассчитывает на помощь дружественных стран из-за сложностей с поставками нефти. Об этом заявил ТАСС посол РФ на Кубе Виктор Коронелли.

Он отметил, что намерения американского президента Дональда Трампа ввести пошлины в отношении стран, поставляющих топливо на остров, пока остаются только намерениями.

«В условиях прекратившихся поставок из Венесуэлы и туманных перспектив поставок из Мексики здесь, разумеется, рассчитывают на помощь других дружественных стран, прежде всего России. Не сомневаюсь, что наша страна протянет кубинским друзьям руку помощи», — сказал Коронелли.

Также, по словам посла, вопрос эвакуации персонала российской дипмиссии в Гаване на повестке дня не стоит.

Дипломат добавил, что руководство островного государства неоднократно заявляло о готовности к диалогу с США, мяч теперь на стороне Вашингтона.

30 января Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу. Согласно документу, на товары, импортируемые в США и происходящие из государств, которые прямо или косвенно продают либо иным образом поставляют нефть республике, может быть введена дополнительная адвалорная ставка пошлины. В указе нет информации о процентной ставке таких пошлин.

Ранее президент Кубы заявил о поддержке со стороны других стран на фоне давления США.
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!