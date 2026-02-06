Размер шрифта
Общество

В Омске голая женщина устроила пробежку во дворе дома

В Омске голая женщина бегала во дворе и попала на видео

Омичка устроила переполох во дворе жилого дома, выйдя на пробежку в мороз без одежды. Местные жители сняли любительницу бега видео, кадры публикуют Telegram-канал «Новости Омска».

Инцидент произошел во дворах многоэтажек на 3-ей Молодежной улице. Обнаженная женщина в перчатках и кроссовках пробежалась по сугробам. Ее поведение, по словам свидетелей, было странным.

Одна из местных жительниц рассказала, что незнакомка сначала бросила полотенце в другую женщину, а затем начала бегать.

До этого в Чехии девушка выбежала на оживленную трассу и стала бросаться на проезжавшие автомобили. Она размахивала руками и кричала, что ее преследуют зомби. Полиция пыталась утихомирить дебоширку, но та оказала сопротивление и искусала одного из стражей порядка. Анализ крови показал, что девушка находилась под воздействием наркотиков, она доставлена в больницу.

Ранее голый мужчина прятался в туалете детского сада в Москве и попал на видео
 
