В Вологде мужчина с топором ограбил магазин

В Вологде мужчина ворвался в магазин с топором ради трех тысяч рублей

В Вологде задержан 37-летний местный житель, который с топором в руках ограбил магазин и похитил три тысячи рублей из кассы. Об этом сообщает УМВД области.

В правоохранительные органы обратилась сотрудница магазина. Женщина сообщила, что в торговую точку ворвался неизвестный. Угрожая продавцу топором, он потребовал выручку Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала злоумышленнику три тысячи рублей, которые были в кассе.

Получив деньги, нападавший скрылся. Полиция оперативно вышла на след подозреваемого и задержала его в одной из квартир, где он находился в компании приятелей. Ранее судимый вологжанин признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого в Тольятти пьяная покупательница, попыталась ограбить магазин, угрожая продавцу ножом, 35-летняя местная жительница хотела похитить бутылку спиртного.

Ранее пьяный россиянин разгромил киоск и изрезал продавца ножом из-за сдачи.