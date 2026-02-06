Сабуров планирует вылететь в Казахстан после запрета на въезд в Россию

Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию, планирует улететь в Казахстан. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Сабуров планирует вылететь из Москвы в Алма-Ату в ближайшее время», — сообщил источник.

Как пишет Telegram-канал Baza, Сабуров был замечено во Внуково, откуда он должен вылететь в Алма-Ату. Журналисты спросили о его слитых в сеть шутках, но комик отказался от комментариев и пожелал хорошего полета. Борт покинет Россию в ближайшие минуты.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Сабуров пытался получить вид на жительство в России, но не смог сдать тест по истории страны.

Юмористу из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

