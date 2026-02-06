Медведев сравнил критиков Михалкова с «перепуганными бесами»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной манере прокомментировал очередное признание заслуг Никиты Михалкова, предсказав бурную реакцию со стороны его критиков. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня в Москве Медведев вручил Михалкову гран-при национальной литературной премии «Слово» за значительный вклад в литературную сферу.

«Перепуганные бесы сейчас громко воют на Гримпенской трясине», — пошутил Медведев, намекая на знаменитую экранизацию «Собаки Баскервилей», где Михалков сыграл одну из ролей.

Михалков собирается пожертвовать денежный приз в три миллиона рублей, который полагается за гран-при национальной литературной премии «Слово», на нужды специальной военной операции.

Торжественная церемония награждения прошла в Театре на Бронной.

Национальная литературная премия «Слово» является одной из самых престижных наград в России в области литературы. Ее учредителями выступают Российский книжный союз и Союз писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее Путин отметил деятельность Никиты Михалкова и вручил ему орден Святого апостола Андрея Первозванного.