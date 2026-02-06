Размер шрифта
Никита Михалков пожертвует несколько миллионов рублей на нужды СВО

Режиссер Михалков пожертвует три миллиона рублей на нужды спецоперации
Александр Кряжев/РИА Новости

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков пожертвует денежный приз в три миллиона рублей, который полагается за гран-при национальной литературной премии «Слово», на нужды специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

«Я свою премию хочу отдать на нужды СВО. И единственное, о чем попросил бы, — узнать, куда она пошла», — сказал он.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев наградил Михалкова премией «Слово» в специальной номинации «Гран-при». Церемония прошла на сцене Театра на Бронной.

В декабре начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на заседании Народного фронта сообщил, что жители России и организации с начала специальной военной операции (СВО) на Украине пожертвовали на нужды Вооруженных сил РФ и поддержку фронта более 62,8 млрд рублей.

Ранее военкор рассказал, куда бойцы ВС РФ тратят большую часть зарплаты.
 
