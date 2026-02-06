Размер шрифта
Россиянин жестоко избил знакомого во время застолья и вызвал у него расстройство психики

В Рязани мужчина избил знакомого и вызвал у него расстройство психики
Shutterstock

В Рязани вынесли приговор мужчине, который избил знакомого и спровоцировал у него психическое расстройство. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города.

Инцидент произошел в феврале прошлого года во время домашнего застолья, где пьяный мужчина распивал спиртное с тремя знакомыми. В какой-то момент он поссорился с одним из них. Конфликт перерос в потасовку, и агрессор жестоко избил своего оппонента руками и ногами в область головы и туловища.

В результате случившегося пострадавший получил телесные повреждения, повлекшие за собой психическое расстройство. Нападавший полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном — ему вменили ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также с осужденного в пользу потерпевшего взыскали миллион рублей в счет компенсации морального вреда.

Ранее пьяный россиянин на спор отрезал приятелю палец секатором и попал под суд.
 
