Американский авианосец достиг Аравийского моря

Корабли США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» зашли в Аравийском море

Ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» зашла в Аравийском море. Об этом сообщило центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети X.

«Ударная авианосная группа «Авраам Линкольн» в сопровождении двух судов снабжения и двух катеров береговой охраны США совершила сегодня совместный переход в Аравийском море», — отмечается в сообщении.

В CENTCOM добавили, что над кораблями пролетели военные самолеты.

По данным газеты The Wall Street Journal, в ходе переговоров с представителями США в Омане глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана или переносить его в другую страну.

28 января американский президент Дональд Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения. При этом детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой не были озвучены главой Белого дома.

В то же время американские официальные лица заявляют, что выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его запасов, ограничение количества баллистических ракет и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

