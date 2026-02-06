Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Эстония запретила въезд в шенгенскую зону через страну тысяче участников СВО

Эстония закрыла въезд 1073 участникам СВО
Global Look Press

Эстония ввела запрет на доступ в шенгенскую зону через республику еще для тысячи российских военных, которые участвовали в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонское МВД.

«На этой неделе Эстония ввела запрет на въезд в шенгенскую зону еще для 1 073... воевавших против Украины», — сказано в материале.

12 января министр иностранных дел республики Маргус Цахкна сообщил о принятом властями Эстонии решении запретить въезд в страну 261 гражданину РФ, принимавшему участие в СВО.

29 января стало известно, что Таллин выступил с инициативой запретить въезд в страны Евросоюза российским ветеранам спецоперации на Украине. Как уточнило издание Politico, в Эстонии опасаются, что после завершения конфликта тысячи людей с боевым опытом могут попытаться пересечь границу.

Ранее Эстония запретила въезд священнику РПЦ по «соображениям безопасности».
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!