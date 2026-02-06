Размер шрифта
В США заявили о восстановлении Ираном ядерных объектов после американских ударов

NYT: Иран восстановил ядерные объекты и выпуск ракет после ударов США и Израиля
Иран быстро восстановил несколько ядерных объектов и наладил выпуск баллистических ракет после ударов США и Израиля. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, анализ спутниковых снимков показывает, что за последние месяцы ремонтные работы велись примерно на 10 объектах, связанных с ракетной программой исламской республики. Речь идет о производственных площадках, включая полигон в Шахруде, где расположен крупнейший и самый современный в Иране завод по выпуску твердотопливных ракет.

Отмечается, что в декабре были возведены крыши как минимум на двух объектах. При этом невозможно достоверно установить, ведутся ли работы внутри зданий.

По данным газеты The Wall Street Journal, 6 февраля в ходе переговоров с представителями США в Омане глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана или переносить его в другую страну.

13 июня 2025 года Израиль начал военную операцию против Ирана. В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по иранским ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между странами. Они нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. Президент Дональд Трамп в обращении к нации назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и предотвращение ядерной угрозы.

Ранее западные спецслужбы не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия.
 
