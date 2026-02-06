Размер шрифта
Общество

Самарская школьница жестоко избила одноклассницу в раздевалке

В Самаре девочка жестоко избила одноклассницу в раздевалке
Кадр из видео/samara_max/Telegram

В Самаре шестиклассница жестоко избила одноклассницу в раздевалке школы. Об этом сообщает 63.ru.

Инцидент произошел 3 февраля в школе №87 на Партизанской улице. Одна из учениц избила другую в раздевалке — это сняли на видео другие дети. После этого кадры драки распространились в социальных сетях.

Администрация школы инициировала внутреннее расследование. На следующий день, 4 февраля, нападавшую поставили на внутришкольный профилактический учет. Родители пострадавшей написали заявление в полицию.

По факту инцидента прокуратура начала проверку. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее три девочки пострадали при нападении одноклассника в подмосковной школе.
 
