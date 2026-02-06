Размер шрифта
В Милане началась церемония открытия Олимпиады

В Милане началась церемония открытия зимней Олимпиады 2026 года
Mike Segar/Reuters

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» началась церемония открытия зимней Олимпиады 2026 года.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

В традиционном параде олимпийцев не примут участие российские спортсмены, которые на этой Олимпиаде выступают в нейтральном статусе. Парады спортсменов пройдут в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.

Игры пройдут с 6 по 22 февраля.

13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК), согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. До них заявки на участие отправляли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян. Россияне выступят на Играх в нейтральном статусе.

Ранее российский флаг пронесли на церемонию открытия Олимпиады в Италии.
 
