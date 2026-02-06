Размер шрифта
Во Франции в салоне красоты взорвалась граната

Шестеро пострадали от взрыва гранаты в салоне красоты на юго-востоке Франции
Sarah Meyssonnier/Reuters

Шесть человек пострадали в результате взрыва гранаты в салоне красоты в городе Гренобле на юго-востоке Франции. Об этом сообщает в пятницу радиостанция ici.

«В результате взрыва гранаты в салоне красоты в центре Гренобля (департамент Изер) пострадали шесть человек», — говорится в сообщении.

Гранату в салон красоты бросил мужчина, пришедший туда в компании сообщника. После броска злоумышленники скрылись с места преступления.

Взрыв разбил витрину, осколки которой ранили шесть человек, среди пострадавших был пятилетний ребенок.

В данный момент полиция расследует данный инцидент, преступников разыскивают.

В декабре полиция Франции задержала 40 человек после использования дымовых шашек и запуска фейерверков недалеко от Эйфелевой башни. По информации журналистов, пиротехника была использована на площади Варсови и площади Трокадеро. Правоохранители вмешались в ситуацию, увидев происходящее на камерах видеонаблюдения.

Ранее во Франции задержали еще троих подозреваемых по делу об ограблении Лувра.
 
