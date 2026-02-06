Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

МИД Индии отреагировал на слова о причастности страны к взрыву в Пакистане

МИД Индии отверг причастность к взрыву в Пакистане
Waseem Khan/Reuters

Министерство иностранных дел Индии отвергло обвинения в причастности к взрыву в Пакистане. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

В нем сказано, что взрыв, произошедший в мечети в Исламабаде, заслуживает осуждения, и Индия выражает соболезнования.

«Прискорбно, что вместо серьезного решения проблем, подрывающих социальную ткань страны, Пакистан предпочитает вводить себя в заблуждение, возлагая ответственность за собственные внутренние беды на других. Индия отвергает любые подобные обвинения, которые столь же беспочвенны, сколь и бессмысленны», — подчеркнули в МИД.

До этого стало известно, что в результате инцидента ранения, несовместимые с жизнью, получил 31 человек и еще 169 пострадали.

Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф предположил, что к теракту могут быть причастны Индия и Афганистан. По его словам, уже «доказано, что террористы, причастные к нападению, ездили в Афганистан и обратно».

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Исламабаде.
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!