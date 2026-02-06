МИД Индии отреагировал на слова о причастности страны к взрыву в Пакистане

Министерство иностранных дел Индии отвергло обвинения в причастности к взрыву в Пакистане. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

В нем сказано, что взрыв, произошедший в мечети в Исламабаде, заслуживает осуждения, и Индия выражает соболезнования.

«Прискорбно, что вместо серьезного решения проблем, подрывающих социальную ткань страны, Пакистан предпочитает вводить себя в заблуждение, возлагая ответственность за собственные внутренние беды на других. Индия отвергает любые подобные обвинения, которые столь же беспочвенны, сколь и бессмысленны», — подчеркнули в МИД.

До этого стало известно, что в результате инцидента ранения, несовместимые с жизнью, получил 31 человек и еще 169 пострадали.

Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф предположил, что к теракту могут быть причастны Индия и Афганистан. По его словам, уже «доказано, что террористы, причастные к нападению, ездили в Афганистан и обратно».

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Исламабаде.