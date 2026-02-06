Размер шрифта
Общество

Два человека не выжили во время пожара в Калининградской области

В Калининградской области два человека не выжили во время пожара
ГУ МЧС России по Калининградской области

В Калининградской области во время пожара в жилом доме не выжили два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в темное время суток в поселке Шоссейное Гурьевского округа — в двухэтажном частном доме вспыхнул огонь на площади в 120 квадратных метров. В момент возгорания в здании находилась семья из четырех человек.

До прибытия на место происшествия пожарных из строения самостоятельно эвакуировались отец и дочь. — их обоих доставили в больницу, у девочки диагностировали перелом голени. На втором этаже дома сотрудники экстренных служб нашли еще одного ребенка с матерью, которые не подавали признаков жизни.

К тушению возгорания привлекались 26 человек и семь единиц спецтехники, ситуация осложнилась разгерметизацией газового баллона. Причину возгорания в данный момент устанавливают.

Ранее человек не выжил во время пожара в частном доме в Ленобласти.
 
