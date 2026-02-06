Размер шрифта
Общество

Россиянин избил приятеля металлическим чайником и бутылкой

В Тульской области собутыльник избил приятеля металлическим чайником
ГУ МВД России по Тульской области

В Кимовске полиция задержала местного жителя по подозрению в избиении знакомого бутылкой и металлическим чайником, мужчины поссорились во время застолья. Об этом сообщает УМВД Тульской области.

По версии следствия, обвиняемый со знакомым распивал спиртные напитки. В ходе застолья между 38-летним потерпевшим и его 29-летним гостем вспыхнула ссора, переросшая в драку. Злоумышленник сначала ударил знакомого стеклянной бутылкой, а затем нанес несколько ударов металлическим чайником по голове.

Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Известно, что фигурант уже имел проблемы с законом и был судим за кражу.

До этого мужчина сбросил подругу с пятого этажа во время ссоры. Инцидент произошел в ночь на 15 января в жилом доме на улице Севанской на юге Москвы. Женщина выжила, она госпитализирована. Подозреваемый на допросе дал признательные показания.

Ранее россиянин жестоко избил знакомого во время застолья и вызвал у него расстройство психики.
 
