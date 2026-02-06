Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Маск описал агентство Bloomberg с помощью эмодзи фекалий

Маск использовал эмодзи фекалий, чтобы описать отношение к агентству Bloomberg
Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил свое отношение к агентству Bloomberg, использовав для этого эмодзи в виде кучки экскрементов. Свое мнение бизнесмен выразил в социальной сети X.

Маск опубликовал сообщение, в котором упомянул Bloomberg, сопроводив его вышеупомянутым символом.

Маск до этого уже критиковал газету The New York Times, обвиняя ее в ущемлении свободы слова, гарантированной первой поправкой к американской конституции. Информационные агентства Reuters и Associated Press также не избежали критики со стороны предпринимателя.

3 февраля в офисах французского подразделения социальной сети X, принадлежащей Илону Маску, прошли обыски. В операции принимали участие сотрудники Европола и французской жандармерии, специализирующейся на борьбе с киберпреступностью. Сообщалось, что данные действия связаны с расследованием, начатым против платформы еще в январе 2025 года.

Маск охарактеризовал обыск как «политически мотивированную акцию».

Ранее Маск заявил, что деньги не сделали его счастливым.
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!