Маск описал агентство Bloomberg с помощью эмодзи фекалий

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил свое отношение к агентству Bloomberg, использовав для этого эмодзи в виде кучки экскрементов. Свое мнение бизнесмен выразил в социальной сети X.

Маск опубликовал сообщение, в котором упомянул Bloomberg, сопроводив его вышеупомянутым символом.

Маск до этого уже критиковал газету The New York Times, обвиняя ее в ущемлении свободы слова, гарантированной первой поправкой к американской конституции. Информационные агентства Reuters и Associated Press также не избежали критики со стороны предпринимателя.

3 февраля в офисах французского подразделения социальной сети X, принадлежащей Илону Маску, прошли обыски. В операции принимали участие сотрудники Европола и французской жандармерии, специализирующейся на борьбе с киберпреступностью. Сообщалось, что данные действия связаны с расследованием, начатым против платформы еще в январе 2025 года.

Маск охарактеризовал обыск как «политически мотивированную акцию».

Ранее Маск заявил, что деньги не сделали его счастливым.