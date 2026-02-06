Российская фигуристка о Петросян на Олимпиаде: все будет супер

Фигуристка Петросян сказала, что у Петросян все будет супер на Олимпиаде

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова заявила, что у Аделии Петросян все будет супер на Олимпиаде, передает «Радио Зенит».

«Мне кажется, за целый месяц она как раз набрала ту самую нужную форму для старта на Олимпиаде. У неё очень хороший и опытный штаб, который не один раз уже брал олимпийские медали. Все будет супер», — сказала Нугуманова.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Гуменник и Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Петр Гуменнику предрекли снижение оценок судьями на Олимпиаде.