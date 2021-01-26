Володин: нельзя лишь по видео винить полицейского, ударившего женщину на акции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что полицейскому, ударившему женщину ногой в живот в ходе несогласованных акций в Санкт-Петербурге, мешали исполнять служебные обязанности, судить о его виновности только на основании видео нельзя. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто не может вам, увидев этот ролик, взять и так сказать (о превышении полномочий). Для того чтобы сделать эти выводы, необходимо, чтобы была разобрана ситуация. Он исполнял обязанности, он был при исполнении. Ему мешали исполнять обязанности. Дальше надо изучить это с точки зрения какие нанесены травмы», — сказал Володин.

Как сообщает радио «Комсомольская правда», Володин заявил, что извинения сотрудника правоохранительных органов и реакция пострадавшей женщины «говорят о многом».

«Сам полицейский понял, что он в этой ситуации был неправ и извинился, а это извинение было принято, и тем более вреда здоровью не было такого, который потребовал бы лечения, наверное, все-таки правильно было бы отметить, что правоохранительные органы и работники полиции действовали действительно очень ответственно», — заявил спикер Госдумы.

При этом Володин добавил, что несанкционированные акции «изобилуют вот такими эксцессами».