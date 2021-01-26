Байден счел «Северный поток — 2» «плохой сделкой» для Европы

Президент США Джо Байден счел проект строительства газопровода «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Администрация Байдена изучит меры, которые ранее принимались в отношении газопровода, добавила Псаки.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, впоследствии утвержденный сенатом, заявил о намерении новой администрации страны убедить европейских партнеров отказаться от «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.