В Сенат внесли резолюцию об импичменте Трампа

Демократы в Палате представителей Конгресса США внесли в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает AP News.

Процесс по импичменту начнется 8 февраля. «Подстрекательство к мятежу» — это статья, по которой была вынесена резолюция об импичменте.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден усомнился в том, что импичмент Трампа наберет в Сенате необходимые голоса республиканцев и произойдет.

13 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена Сенатом.