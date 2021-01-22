Лашет заверил Зеленского в преемственности политики Германии

Новоизбранный председатель Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в преемственности политики ФРГ. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

«Новый лидер ХДС подчеркнул, что Украина может полагаться на преемственность политики Германии. Зеленский выразил искреннюю благодарность за это и заметил, что это очень важно для украинцев, особенно в вопросе достижения мира на Донбассе», — говорится в сообщении.

Политики также договорились развивать сотрудничество между Украиной и федеральной землей Северный Рейн-Вестфалия. Зеленский также пригласил Лашета приехать на Украину.

Ранее главу правящей партии ФРГ обвинили в симпатии к России.