Республиканцы предлагают начать процесс над Трампом в середине февраля

Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса США Митч МакКоннелл направил лидеру сенаторов-демократов Чаку Шумеру предложения по графику первых этапов процесса по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщается на сайте МакКоннелла.

В соответствии с предложением республиканцев, палата представителей конгресса должна предоставить обвинительное заключение в сенат 28 января. После этого предлагается дать Трампу одну неделю, чтобы подготовить ответ на статьи импичмента и еще одну неделю для представления досудебной записки.

Таким образом, республиканцы хотят предоставить защите Трампа время на подготовку к процессу до 11 февраля.

«Затем у Палаты представителей будет два дня на то, чтобы представить свое опровержение [заявлений защиты]», – указано в сообщении.

Согласно предложенному графику, процесс по импичменту в сенате начнется не раньше 13 февраля 2021 года.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщило о намерении МакКоннелла отложить рассмотрение импичмента Трампу.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.