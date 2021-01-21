Посол: возможность встречи Байдена и Путина зависит от эпидобстановки

Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

«В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки», — заявил Антонов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что планов касательно телефонного разговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет. Псаки добавила, что первые телефонные переговоры Байдена пройдут «с партнерами и союзниками».