Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В Красноярске ученица восьмого класса бросила в школьный кабинет горящую тряпку

В Красноярске школьница бросила в кабинет горящую тряпку и избила учащихся

В одной из школ Красноярска ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку, после чего нанесла удары нескольким учащимся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.

В ведомстве сообщили, что 4 февраля в дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России «Красноярское» поступила информация из школы, расположенной в Центральном районе города. По предварительным данным, ученица восьмого класса бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, после чего нанесла удары нескольким учащимся предметом, внешне похожим на молоток.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно о пострадавших.

По информации Telegram-канала Mash, восьмиклассница принесла в школу бутылку с бензином, облила им своего одноклассника и подожгла. В результате одежда молодого человека сгорела полностью. Он получил ожоги спины и лица второй и третьей степени. По данным «Осторожно, новости», пострадали еще пять человек. Как рассказали очевидцы, девушка также подожгла крышку унитаза в туалете и жалюзи в классе.

Ранее в Башкирии учитель защитила класс от вооруженнного ножом школьника.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!