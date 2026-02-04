В Красноярске ученица восьмого класса бросила в школьный кабинет горящую тряпку

В одной из школ Красноярска ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку, после чего нанесла удары нескольким учащимся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.

В ведомстве сообщили, что 4 февраля в дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России «Красноярское» поступила информация из школы, расположенной в Центральном районе города. По предварительным данным, ученица восьмого класса бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, после чего нанесла удары нескольким учащимся предметом, внешне похожим на молоток.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно о пострадавших.

По информации Telegram-канала Mash, восьмиклассница принесла в школу бутылку с бензином, облила им своего одноклассника и подожгла. В результате одежда молодого человека сгорела полностью. Он получил ожоги спины и лица второй и третьей степени. По данным «Осторожно, новости», пострадали еще пять человек. Как рассказали очевидцы, девушка также подожгла крышку унитаза в туалете и жалюзи в классе.

