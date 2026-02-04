«Всегда готовы: в Госдуме ответили на «демонстрацию силы» США под Калининградом

Военные учения США в непосредственной близости у границы с Калининградской областью говорят о нацеленности НАТО на провокации в адрес России, российская армия всегда готовы отразить возможную агрессию, однако Москва все делает возможное по недопущению конфронтации. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

«На мой взгляд, безусловно, это нацеленность на совершение провокационных действий… со стороны блока НАТО вблизи наших границ в непосредственной близости – 60 километрах от границы», — подчеркнул он.

Швыткин напомнил, что Польша, да и в целом многие страны блока НАТО, не отказывается от определенных территориальных притязаний на Калининградскую область, поэтому военная активность США у границ региона «не случайна».

Как отметил депутат, российские подразделения всегда готовы отразить агрессию противника, потому что эти учения могут перерасти непосредственно в боевые действия.

«Сил и средств достаточно для того, чтобы обезопасить наши границы. Поэтому сейчас силы НАТО, еще раз говорю, пытаются в том числе отвлечь наше внимание и силы на эти направления с зоны специальной военной операции, ослабить группировку. Но сил и средств как в зоне специальной военной операции, так и по обеспечению безопасности наших границ достаточно», — заявил Швыткин.

По мнению собеседника, военная активность у границ с Россией свидетельствует о попытках втянуть Москву в вооруженный конфликт.

«Конечно, никоим образом мы не можем допустить, чтобы создать прецедент, предпосылки, повод для агрессивных действий стран блока НАТО, поэтому мы реагируем соответствующим образом: усиливаем силы и средства, они уже у нас усилены», — отметил парламентарий.

Он заключил, что учения непосредственно у границ с Россией непосредственно связаны с продолжающимися переговорами по Украине в Абу-Даби. Как напомнил Швыткин, страны Запада и Украина «не заинтересованы в успешном проведении переговоров, установлении мира и в разрешении украинского кризиса».

3 февраля журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщал, что батальон армии США провел учения с боевой стрельбой на машинах Bradley на польском полигоне Бемово-Пишки. Он находится в 60 км от Калининградской области и в 90 км от белорусской границы, эти маневры стали «демонстрацией силы».

Главной задачей учений была отработка езды на модернизированных Bradley M2A3 в зимних условиях. Эти боевые машины не раз критиковали за «низкую живучесть»: многие из тех машин, которые украинские войска получили от западных союзников, были быстро потеряны на поле боя, отмечал журнал.

В конце 2025 года бывший командующий Европейским корпусом, польский генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие государства — члены НАТО рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области из-за «угрозы» со стороны России.

Ранее американская армия показала низкую готовность к действиям в арктических условиях на учениях в Норвегии.