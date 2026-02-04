Ученые спрогнозировали возможный приход солнечных возмущений к Земле на 5 февраля

Первые возмущения магнитного поля Земли, вызванные высокой солнечной активностью, начнутся 5 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Тем не менее магнитные бури пока прогнозируются слабые, отмечают ученые.

«К Земле завтра должны начать приходить первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности. При этом, несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов, магнитные бури пока ожидаются слабыми», — добавили в сообщении.

В ИКИ РАН заявили, что причиной таких возмущений стали центры солнечной активности, которые только 3 февраля вышли в зону влияния на Землю. Ученые добавили, что пока планета будет задета лишь краями ушедших с Солнца в предыдущий период выбросов плазмы.

До этого на Солнце произошло восемь крупных вспышек класса мощности (М). Отмечается, что класс (М) является предпоследним классом мощности. Первая из серии вспышек произошла в 01:50 часов мск, ее мощность составила М2.0. Позже была зарегистрирована вспышка мощностью М4.9, она длилась 24 минуты.

Ранее Астрономы зафиксировали загадочную «солнечную птицу».