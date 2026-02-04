Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В Красноярске восьмиклассница пронесла в школу бензин и подожгла одноклассника

Mash: в Красноярске ученица подожгла одноклассника в школе
Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, новости»

Восьмиклассницу из Красноярска поймали после поджога человека. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, девушка принесла в школу бутылку с бензином, облила им своего одноклассника и подожгла.

В результате одежда молодого человека сгорела полностью. Он получил ожоги спины и лица второй и третьей степени.

«Сейчас его жизни ничего не угрожает, с ним работают медики», — сообщается в публикации.

Несовершеннолетнюю задержали. В ее рюкзаке обнаружили молоток. Что именно стало причиной произошедшего, не уточняется.

По данным «Осторожно, новости», пострадали еще пять человек. Как рассказали очевидцы, девушка подожгла крышку унитаза в туалете и жалюзи в классе. Это привело к пожару. Судя по кадрам с места, детей эвакуировали из здания.

До этого в Красноярском крае семиклассница пронесла в школу нож и ранила одну из учениц, серьезных травм пострадавшая не получила.

Ранее в Башкирии учитель защитила класс от вооруженнного ножом школьника.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!