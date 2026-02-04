В Красноярске восьмиклассница пронесла в школу бензин и подожгла одноклассника

Mash: в Красноярске ученица подожгла одноклассника в школе

Восьмиклассницу из Красноярска поймали после поджога человека. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, девушка принесла в школу бутылку с бензином, облила им своего одноклассника и подожгла.

В результате одежда молодого человека сгорела полностью. Он получил ожоги спины и лица второй и третьей степени.

«Сейчас его жизни ничего не угрожает, с ним работают медики», — сообщается в публикации.

Несовершеннолетнюю задержали. В ее рюкзаке обнаружили молоток. Что именно стало причиной произошедшего, не уточняется.

По данным «Осторожно, новости», пострадали еще пять человек. Как рассказали очевидцы, девушка подожгла крышку унитаза в туалете и жалюзи в классе. Это привело к пожару. Судя по кадрам с места, детей эвакуировали из здания.

До этого в Красноярском крае семиклассница пронесла в школу нож и ранила одну из учениц, серьезных травм пострадавшая не получила.

Ранее в Башкирии учитель защитила класс от вооруженнного ножом школьника.