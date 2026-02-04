Размер шрифта
Путин оценил товарооборот России и Китая

Путин: товарооборот РФ и Китая три года подряд преодолевает отметку $200 млрд

Товарооборот России и Китая три года подряд преодолевает отметку в $200 млрд. Об этом в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином заявил президент России Владимир Путин.

«Экономическое сотрудничество в 2025 году продолжало стабильно развиваться. Несмотря на небольшое снижение, я бы сказал даже корректировку показателей, товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в $200 млрд», — отметил российский лидер.

Кроме того, по словам Путина, РФ занимает лидирующие позиции по поставкам в КНР энергоресурсов. Партнерство Москвы и Пекина в энергетике имеет «взаимовыгодный и подлинно стратегический характер», подчеркнул президент России.

«Ведем активный диалог в области мирного атома, продвигаем высокотехнологичные проекты, в том числе в промышленности и исследовании космоса», — уточнил российский лидер.

Путин также отметил выросший на 20% объем торговли сельхозпродукцией с Китаем.

До этого финансист Максим Тимошенко заявил, что российский рубль в паре с китайским юанем сохраняет поддержку благодаря умеренному внутреннему спросу на иностранную валюту и текущей денежно-кредитной политике Центробанка РФ. Эксперт при этом отметил, что в конце января сохранялся ряд рисков, включая инфляцию, геополитическую напряженность и новые ограничения в торговле с КНР, которые способны повлиять на динамику валютной пары.

Ранее Шойгу рассказал о диалоге Путина и Си Цзиньпина..
 
