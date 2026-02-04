Очевидец назвал причину пожара в красноярской школе

NGS24: в Красноярске девочка бросила в класс бутылку с зажигательной смесью

Пожар в кабинете школы начался из-за бутылки с зажигательной смесью. Об этом в разговоре с NGS24.RU рассказал очевидец инцидента.

По его словам, восмиклассница якобы забросила в класс, где в тот момент шел урок алгебры, самодельный «коктейль Молотова». Школьники не сразу поняли, что происходит, поэтому не сопротивлялись, когда девочка набросилась на них с молотком.

Возникший в результате поджога пожар учитель и ученики тушили своими силами. В результате один из них получил ожоги 50% тела. У двух школьников травмы средней степени тяжести. Двое также получили закрытые черепно-мозговые травмы.

Сейчас на месте происшествия работаютт сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Девочка, действия которой стали причиной происшествия в школе в Красноярске, задержана.

Школьницу описывают как странную и нелюдимую. По словам одноклассников, за день до произошедшего она устроила в чате опрос о том, на кого из учителей напасть. Однако дети не придали этому значения.

При этом девушку якобы дразнили за полноту и внешний вид. С большинством одноклассников у нее не складывались отношения.

