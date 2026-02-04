Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Очевидец назвал причину пожара в красноярской школе

NGS24: в Красноярске девочка бросила в класс бутылку с зажигательной смесью

Пожар в кабинете школы начался из-за бутылки с зажигательной смесью. Об этом в разговоре с NGS24.RU рассказал очевидец инцидента.

По его словам, восмиклассница якобы забросила в класс, где в тот момент шел урок алгебры, самодельный «коктейль Молотова». Школьники не сразу поняли, что происходит, поэтому не сопротивлялись, когда девочка набросилась на них с молотком.

Возникший в результате поджога пожар учитель и ученики тушили своими силами. В результате один из них получил ожоги 50% тела. У двух школьников травмы средней степени тяжести. Двое также получили закрытые черепно-мозговые травмы.

Сейчас на месте происшествия работаютт сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Девочка, действия которой стали причиной происшествия в школе в Красноярске, задержана.

Школьницу описывают как странную и нелюдимую. По словам одноклассников, за день до произошедшего она устроила в чате опрос о том, на кого из учителей напасть. Однако дети не придали этому значения.

При этом девушку якобы дразнили за полноту и внешний вид. С большинством одноклассников у нее не складывались отношения.

Ранее в Башкирии учитель защитила класс от вооруженнного ножом школьника.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!