Общество

В Минцифры расширили «белый список» сайтов

Минцифры: СДЭК, «Купер», «Самокат», «Бургер Кинг» и «Мегамаркет» включены в «белый список»
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Службы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат» включены в «белый список» Минцифры. Об этом сообщает РИА Новости.

«В «белый список» включены новые сервисы <...>, службы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат» ... магазин «Детский мир», сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», ... «Мегамаркет», — говорится в сообщении.

Также в список попали онлайн-кассы «Эвотор», мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса, компания «Росагролизинг», железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» и операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур», а также ряд СМИ — медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета».

22 января газета «Коммерсантъ» писала, что Роскомнадзор в январе ограничил работу 439 VPN-сервисов, что на 70% больше показателей октября 2025 года.

По данным издания, в конце прошлого года Роскомнадзор приступил к активной блокировке дополнительных протоколов, в частности, SOCKS5, VLESS и L2TP.

Ранее в Госдуме рассказали об отсутствии планов по введению штрафов за использование VPN.
 
