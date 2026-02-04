Размер шрифта
В гранате нашли компонент для защиты сердца

F&F: вещество пуникалагин в гранате может снижать риск сердечных болезней
kungfu01/Shutterstock/FOTODOM

Пуникалагин в составе граната может снижать образование веществ, связанных с повышенным риском сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из исследовательского института питания и здоровья Квадрама (Великобритания). Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Пуникалагин представляет собой вещество из группы полифенолов, которое содержится в гранатовом соке и кожуре, а также в других растениях, например, розах. Он действует как антиоксидант, защищая клетки от вредных воздействий и токсинов.

В лабораторной модели человеческого кишечника исследователи показали, что именно пуникалагин почти полностью блокирует образование триметиламина (TMA) из L-карнитина. Этот процесс считается важным, поскольку в печени TMA превращается в молекулу, ранее связанную с развитием атеросклероза, диабета и повышенной смертности.

Ученые сравнили действие различных компонентов экстракта граната, включая другие полифенолы, продукты их метаболизма и вспомогательные вещества. Выяснилось, что выраженный подавляющий эффект на микробное превращение L-карнитина в TMA наблюдался только у пуникалагина. Сам экстракт граната также полностью блокировал этот процесс, вероятно, за счет подкисления среды, неблагоприятной для кишечных бактерий, участвующих в образовании TMA.

Авторы подчеркивают, что речь идет об экспериментальной модели, а не о прямом доказательстве эффекта у человека. Тем не менее полученные данные указывают на пуникалагин как на перспективное природное соединение, которое в будущем может быть использовано в диетических или профилактических стратегиях для снижения рисков заболеваний сердца и обмена веществ.

Ранее врач рассказала, когда снижается риск инфаркта после отказа от курения.
 
