Стало известно, сколько украинцев доверяют Зеленскому

Большинство граждан Украины продолжают доверять главе государства Владимиру Зеленскому. Это следует из опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно исследованию, 61% респондентов доверяют Зеленскому на посту президента, а 33% — придерживаются противоположной позиции. Еще 6% участников опроса затруднились дать ответ на вопрос.

Из 61% полностью доверяют главе Украины 25%, а остальные – скорее доверяют. Из пласта тех, кто не доверяют Зеленскому 17% заявили, что «совсем не доверяют» ему. Оставшиеся 16% скорее не доверяют, сообщили в КМИС.

До этого украинский социолог Алексей Антипович заявлял, что Владимир Зеленский, Валерий Залужный и Кирилл Буданов имеют наиболее высокий рейтинг среди украинцев в преддверии возможных выборов главы государства. По его словам, украинцы воспринимают Буданова как «интересную загадку» и «эффективного силовика». Зеленский ассоциируется с возможностью привести страну к мирному соглашению, а Залужный имеет образ «отца нации», указал социолог.

