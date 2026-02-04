В России оценили риск распространения лихорадки чикунгунья

Лихорадка чикунгунья не распространится в России из-за климатических особенностей. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Возможность распространения связана с ареалом распространения этих комаров. Наша климатическая зона для чикунгуньи не подходит», — отметил он.

Онищенко подчеркнул, что лихорадка передается прежде всего через укусы кровососущих, а в России распространены комары другого типа. Однако, несмотря на это, заразиться чикунгуньей возможно — через кровь и при тесном контакте, отметил академик, уточнив, что распространение естественным для этого вида вируса путем в РФ невозможно.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлено заболевание завезенной из Африки лихорадкой чикунгунья. Уточняется, что заболевшая женщина прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Женщина во время пребывания на Сейшелах не пользовалась репеллентами, и ее кусали комары.

Ведомство заранее информировало о рисках завоза в Россию этой лихорадки, поэтому специалисты с помощью отечественных высокочувствительных тест-систем оперативно выявили наличие вируса чикунгунья и госпитализировали женщину.

Ранее СМИ сообщили, что в Африке могут вновь вспыхнуть «библейские болезни».