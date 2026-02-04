Названы условия проведения переговоров РФ и Украины в Абу-Даби

ТАСС: переговоры в Абу-Даби ведутся с пониманием того, что Украина не будет в НАТО

Переговоры между Москвой и Киевом в Абу-Даби ведутся с пониманием того, что Украина не будет членом НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников», — сказал собеседник агентство.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоится второй раунд трехсторонних переговоров РФ, Украины и США по урегулированию конфликта. По данным издания Politico, на Западе ждут, что эта встреча будет «действительно конструктивной» и «многообещающей».

Украинская переговорная группа уже прибыла в Абу-Даби. Делегацию возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Делегацию России возглавит начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков.

Американскую сторону на этих переговорах будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер.

Ранее на Украине назвали главную задачу команд на переговорах в Абу-Даби.