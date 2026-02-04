Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Киркоров назвал своего фаворита в «Маске»

Певец Киркоров заявил, что его фаворитом в «Маске» был Енот
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с kp.ru, что Енот стал его фаворитом за шесть сезонов шоу «Маска».

Енот является победителем пятого сезона проекта. Под его маской скрывалась Севиль Велиева.

«Интуиция обычно меня не подводит. Но «Маска» — это очень запутанный проект. Продюсеры и артисты уже так научились нас путать, угадывать становится всё сложнее и сложнее. Но я не боюсь казаться смешным, нелепым, не боюсь ошибаться. Мне даже нравится ошибаться», — поделился Киркоров.

Народный артист признался, что любит испытывать эффект неожиданности и очаровываться в «Маске». Киркорову понравились преображения Алсу и JONY в программе.

«Я уже не говорю про Диму Билана и Сережу Лазарева, которые пошли на этот эксперимент, и про грандиозный финал, когда они разделили первое место», — рассказал певец.

Певице Валерии наиболее запомнились Неваляшка – Стас Пьеха, Вождь – Александр Панайотов, Пчела – Алсу, Енот – Севиль и Скорпион – Сергей Лазарев. По мнению артистки, эти звезды «искусно водили за нос» жюри проекта.

Ранее ведущий «Маски» уличил федеральный канал в использовании ИИ.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!