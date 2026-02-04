Киркоров назвал своего фаворита в «Маске»

Певец Киркоров заявил, что его фаворитом в «Маске» был Енот

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с kp.ru, что Енот стал его фаворитом за шесть сезонов шоу «Маска».

Енот является победителем пятого сезона проекта. Под его маской скрывалась Севиль Велиева.

«Интуиция обычно меня не подводит. Но «Маска» — это очень запутанный проект. Продюсеры и артисты уже так научились нас путать, угадывать становится всё сложнее и сложнее. Но я не боюсь казаться смешным, нелепым, не боюсь ошибаться. Мне даже нравится ошибаться», — поделился Киркоров.

Народный артист признался, что любит испытывать эффект неожиданности и очаровываться в «Маске». Киркорову понравились преображения Алсу и JONY в программе.

«Я уже не говорю про Диму Билана и Сережу Лазарева, которые пошли на этот эксперимент, и про грандиозный финал, когда они разделили первое место», — рассказал певец.

Певице Валерии наиболее запомнились Неваляшка – Стас Пьеха, Вождь – Александр Панайотов, Пчела – Алсу, Енот – Севиль и Скорпион – Сергей Лазарев. По мнению артистки, эти звезды «искусно водили за нос» жюри проекта.

Ранее ведущий «Маски» уличил федеральный канал в использовании ИИ.