Путин поблагодарил Си Цзиньпина за безвизовый режим с РФ

Путин: Россия благодарна КНР за безвизовый режим для граждан РФ

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за введение безвизового режима для граждан РФ.

По словам российского президента, безвизовый режим способствует росту деловых и гуманитарных контактов между двумя странами.

«Признателен вам за эту инициативу, которую мы с готовностью поддержали. Насколько я знаю, с началом ее реализации каких-либо существенных вопросов у соответствующих профильных ведомств не возникает», — подчеркнул Путин.

20 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что введение взаимного безвизового режима между Россией и Китаем положительно сказывается на туристическом потоке. Показатели поездок между странами достигли рекордных отметок.

1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая смогут въезжать в Россию без визы на срок до 30 дней. Новый порядок будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Ранее в Госдуме заявили, что туристы из КНР нужны России, даже если их обслуживают китайцы.