Устроившая поджог в красноярской школе восьмиклассница задержана

СК: в Красноярске задержали восьмиклассницу, устроившую поджог в школе
РИА Новости

Восьмиклассница, устроившая поджог в школе Красноярска, задержана, с ней работают следователи. Об этом сообщает РИА Новости на главное следственное управление Следственного комитета России.

По данным Telegram-канала Mash, девушка принесла в школу бутылку с бензином, облила им своего одноклассника и подожгла.

В результате одежда молодого человека сгорела полностью. Он получил ожоги спины и лица второй и третьей степени. Как отмечается в публикации, жизни школьника ничего не угрожает, с ним работают медики.

После ЧП в школе восьмиклассницу поймали, в ее рюкзаке обнаружили молоток. Что именно стало причиной произошедшего, не уточняется.

Как сообщал канал «Осторожно, новости», пострадали еще пять человек. По рассказам очевидцев, девушка подожгла крышку унитаза в туалете и жалюзи в классе. Это привело к пожару. Судя по кадрам с места, детей эвакуировали из здания.

Ранее семиклассница напала с ножом на учителя и сверстницу в Красноярском крае
 
