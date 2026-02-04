Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Путин прокомментировал празднование 80-летия Победы Россией и КНР

Путин: Россия и Китай достойно отпраздновали 80-летие Победы
Alexander Kazakov/Pool/Sputnik/Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что России и Китаю удалось достойно отпраздновать в Москве и Пекине 80-летие Победы во Второй мировой войне. Путин провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в формате видеоконференции, текст беседы опубликовали на сайте Кремля.

«То, что в эти дни мы были вместе, продемонстрировали всему миру нашу солидарность, готовность России и Китая отстаивать историческую правду, бережно хранить память о героическом подвиге народов наших стран, которые ценой десятков миллионов жизней восстановили мир на планете», - подчеркнул российский лидер.

До этого Путин отметил, что регулярное общение с Си Цзиньпином в начале года стало хорошей традицией, которая помогает подводить итоги прошедших месяцев и планировать будущее. Он подчеркнул особое значение этого дня — «Установления весны» по китайскому календарю, символизирующего обновление и начало нового природного цикла.

Ранее Шойгу рассказал о диалоге Путина и Си Цзиньпина.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!