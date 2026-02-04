Путин прокомментировал празднование 80-летия Победы Россией и КНР

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что России и Китаю удалось достойно отпраздновать в Москве и Пекине 80-летие Победы во Второй мировой войне. Путин провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в формате видеоконференции, текст беседы опубликовали на сайте Кремля.

«То, что в эти дни мы были вместе, продемонстрировали всему миру нашу солидарность, готовность России и Китая отстаивать историческую правду, бережно хранить память о героическом подвиге народов наших стран, которые ценой десятков миллионов жизней восстановили мир на планете», - подчеркнул российский лидер.

До этого Путин отметил, что регулярное общение с Си Цзиньпином в начале года стало хорошей традицией, которая помогает подводить итоги прошедших месяцев и планировать будущее. Он подчеркнул особое значение этого дня — «Установления весны» по китайскому календарю, символизирующего обновление и начало нового природного цикла.

