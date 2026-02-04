В России одобрили идею депутатов ввести «немецкую» ипотеку вместо обычной

В Госдуме предложили отказаться от американской модели ипотеки и перейти на европейскую – так называемые стройсберкассы. Как объяснила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, речь идет о немецкой модели «Бауш-Прокасса», которая уже давно применяется в Восточной Европе и будет успешна при реализации в России.

Такая модель ипотечного кредитования отличается тем, что у россиян будет возможность получить накопительный период сроком до трех лет, в течение которого они будут набирать средства на счете в стройсберкассе. Впоследствии эти деньги используются как первоначальный взнос, причем весь процесс жестко контролируется, в том числе со стороны банков, а государство должно оказывать гражданам поддержку – например, власти могут добавлять 1% рыночной ставки на депозитный счет, где копятся средства, подчеркнула Радченко.

«Таким образом, людей стимулируют накапливать именно в сберкассах, а население учится дисциплине и накапливает в безопасном для себя режиме. Я только за, чтобы такая система работала и у нас», — заявила риелтор.

Напомним, с инициативой введения стройсберкасс выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Предполагается, что при достижении 30–50% от стоимости квартиры или дома участники программы смогут оформить льготный кредит под ставку не более 3%. Миронов подчеркнул, что такая схема обойдется россиянам значительно дешевле ипотеки.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях выгоднее выбрать траншевую ипотеку.