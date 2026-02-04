Появились подробности о встрече Алиева и Пашиняна в ОАЭ

Пашинян и Алиев в ОАЭ заявили о готовности работать над укреплением мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Абу-Даби выразили готовность продолжать работу в направлении дальнейшего укрепления мира и стабильности между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Политики договорились поддерживать контакты для содействия процессу нормализации двусторонних отношений, также поприветствовали взаимные визиты представителей гражданского общества и согласились с необходимостью расширения мер по укреплению доверия.

Кроме того, Алиев и Пашинян положительно оценили начало двусторонней торговли и продолжающийся экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также реализацию транзита зерна и других товаров из третьих стран в армянское государства через азербайджанскую территорию.

Ранее агентство АзерТАдж сообщило, что политики провели встречу в столице ОАЭ. 4 февраля в Абу-Даби им будет вручена «Премия Заида за человеческое братство».

8 августа 2025 года Алиев и Пашинян в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Азербайджан передал Армении четырех пленных, задержанных в ходе боев в Нагорном Карабахе.