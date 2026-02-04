Стала известна возможная причина нападения ученицы на школу в Красноярске

Девушка из Красноярска могла решиться на нападение из-за плохих отношений с другими школьниками. Об этом сообщает Mash.

По словам одноклассников, никто не хотел общаться с девушкой. Помимо этого, подростки придумали ей обидное прозвище.

«Ее дразнили «хиккой» – человеком, замкнутым в себе и оторванным от внешнего мира», – сообщается в публикации.

Предположительно, именно такое отношение окружающих стало причиной для поджога.

Известно, что перед нападением в чате с одноклассниками она опубликовала опрос о том, кто из преподавателей им больше не нравится. Участники беседы якобы не придали этому значения. Восьмиклассницу дразнили за полноту и необычный внешний вид.

Инцидент произошел во время занятий. 14-летняя ученица устроила пожар в классе и напала на детей с молотком. В результате два человека получили ожоги 15-20% тела, еще двоих медики госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Ранее в школе Красноярского края ученики защитили учительницу от нападения девочки с ножом.