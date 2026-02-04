Размер шрифта
Путин поздравил Китай с Новым годом

Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и Праздником весны
Ng Han Guan/AP

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и поздравил его, а также весь китайский народ с Новым годом и наступающим Праздником весны. Текст беседы опубликовали на сайте Кремля.

Путин отметил, что продолжение личных контактов лидеров в начале года стало доброй традицией, позволяющей подводить итоги прошедшего периода и намечать планы на будущее. Он подчеркнул символическое значение дня «Установления весны» по китайскому календарю, который ассоциируется с обновлением и началом нового природного цикла.

Глава государства также выразил уверенность в прочности и поступательном развитии российско-китайских отношений, подчеркнув, что они сохраняют динамику независимо от международной обстановки. Путин поздравил руководство и народ Китая с наступлением Года красной огненной лошади, отметив, что символу года присущи энергия, сила и стремление к движению вперед, что, по его оценке, отражает характер связей между двумя странами.

Ранее Шойгу рассказал о диалоге Путина и Си Цзиньпина.
 
