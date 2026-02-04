Размер шрифта
Врач объяснила, почему нельзя есть снег и сосульки

Врач Волгина: поедание снега может вызывать сильное отравление
Sergey Elagin/Global Look Press

Есть снег, лед и сосульки нельзя из-за высокого риска отравления, заражения инфекциями и переохлаждения горла. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Снег впитывает токсичные выхлопные газы, тяжелые металлы, реагенты и бактерии, а сосульки содержат грязь с крыш, пищевой мусор и отходы жизнедеятельности. Болезнетворные бактерии (кишечная палочка), яйца гельминтов, которые могут длительно сохраняться в условиях холода, быстро активируются в тепле организма, вызывая боли в животе, тошноту, рвоту, расстройства стула, а также лихорадку. Выхлопные газы, промышленные выбросы и противогололедные реагенты, которые быстро поглощаются снегом, могут вызывать тяжелейшие отравления. Сосульки образуются из талой воды, стекающей с крыш, и могут содержать птичий помет, плесень и грязь, которые также могут приводить к отравлениям», — пояснила Волгина.

Кроме того, поедание льда может вызывать ангину и обострение хронических заболеваний, например, фарингита и тонзиллита. По словам врача, воздействие холода снижает местный иммунитет, и разные болезнетворные бактерии и вирусы, с которыми в норме организм легко справлялся, преодолев ослабленные барьеры, проникают в организм, вызывая обострения хронических заболеваний.

Ранее тренер объяснил, как не травмировать спину при уборке снега.
 
