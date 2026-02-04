Захарова посоветовала западным СМИ сосредоточиться на материалах по делу Эпштейна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала британские СМИ обратить свой взор на материалы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна вместо обсуждения России. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.

«Казалось бы, вот сейчас все британские таблоиды, получив жирнейший кусок доказательной базы того, о чем они только догадывались или делали предположения, должны на этом сконцентрироваться. Но нет. Они обсуждают Россию», — отметила дипломат.

Так Захарова прокомментировала возможную причастность брата короля Великобритании Карла III бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора к делу Эпштейна.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее Захарова сравнила документы по Эпштейну с просмотром фильмов в жанре тру-крайм.