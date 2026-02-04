Путин оценил важность отношений РФ и КНР в условиях турбулентности в мире

Внешнеполитическая связка России и Китая остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире. Об этом в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Что же касается международной обстановки, то в условиях нарастающей турбулентности в мире внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором. Готовы продолжать самую тесную координацию по глобальным и региональным сюжетам как на двустороннем треке, так и на всех многосторонних площадках», — сказал российский лидер.

Он обратил внимание, что «российско-китайский тандем» играет во многом ключевую роль в работе ряда международных организаций. В их числе ООН, БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.

Путин пожелал успехов председательству КНР в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и подчеркнул, что РФ готова оказать азиатской республике все необходимое содействие. Также президент России назвал Си Цзиньпина «дорогим другом», поздравив его с Новым годом и наступающим Праздником весны.

Российский и китайский лидеры 4 февраля проводят переговоры в формате видеоконференции.

Ранее Путин назвал отношения Москвы и Пекина существенным фактором стабильности в мире.