Байден прибыл в Белый дом

Вступивший в должность президент США Джо Байден впервые прибыл в Белый дом в качестве главы государства, трансляция ведется на YouTube -канале демократа.

Байден вошел в официальную президентскую резиденцию в Вашингтоне в сопровождении своей супруги Джилл. Последний отрезок пути до Белого дома они прошли пешком, приветствуя граждан.

Ранее Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.