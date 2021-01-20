Песков заявил, что в Кремле не готовятся к инаугурации Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о предстоящей инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

Он отметил, что в Кремле не готовятся к церемонии, которая должна пройти в среду, 20 января.

«Россия как жила много-много сотен лет, так и будет жить. Будет ли на это соответствующая воля в Вашингтоне, это будет зависеть от господина Байдена и его команды», — добавил Песков.

Кроме того, представитель Кремля напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже направлял демократу поздравление в связи с его победой в президентской гонке.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.