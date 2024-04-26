Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморском крае произошла перестрелка

Три человека получили огнестрельные ранения в вооруженном конфликте в Приморье

Три человека получили огнестрельные ранения в вооруженном конфликте в Дальнегорске Приморского края. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Отмечается, что днем 26 апреля на участке местности возле дома культуры «Химик» в Дальнегорске припарковались два автомобиля, пассажиры которых вышли из машин и открыли стрельбу, после чего скрылись.

В результате случившегося трое мужчин были доставлены в Дальнегорскую городскую больницу с огнестрельными ранениями.

Устанавливается местонахождение скрывшихся с места происшествия участников конфликта.

До этого сообщалось, что трех полицейских расстреляли неизвестные в Карачаево-Черкесии. На наряд ГБР из трех человек напали в Карачаевске в районе местного Нижнего рынка в 23:40 21 апреля. Сотрудники были на дежурстве и обходили территорию, когда по ним открыли стрельбу неизвестные. В результате перестрелки выжил только один сотрудник, он попал в больницу с огнестрельными ранениями.

Ранее под Петербургом из-за матерящихся подростков произошла потасовка со стрельбой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами