В Приморском крае произошла перестрелка

Три человека получили огнестрельные ранения в вооруженном конфликте в Дальнегорске Приморского края. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Отмечается, что днем 26 апреля на участке местности возле дома культуры «Химик» в Дальнегорске припарковались два автомобиля, пассажиры которых вышли из машин и открыли стрельбу, после чего скрылись.

В результате случившегося трое мужчин были доставлены в Дальнегорскую городскую больницу с огнестрельными ранениями.

Устанавливается местонахождение скрывшихся с места происшествия участников конфликта.

До этого сообщалось, что трех полицейских расстреляли неизвестные в Карачаево-Черкесии. На наряд ГБР из трех человек напали в Карачаевске в районе местного Нижнего рынка в 23:40 21 апреля. Сотрудники были на дежурстве и обходили территорию, когда по ним открыли стрельбу неизвестные. В результате перестрелки выжил только один сотрудник, он попал в больницу с огнестрельными ранениями.

Ранее под Петербургом из-за матерящихся подростков произошла потасовка со стрельбой.