В Минздраве рассказали, почему мужчины живут меньше женщин

Мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин, причиной этому в том числе становятся злоупотребление алкоголем и курение, а также недостаточная забота о своем здоровье. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе ХХ конгресса «Мужское здоровье».

По словам главы Минздрава, также проблемы бесплодия в браке на 50% связаны с мужскими факторами, что в свою очередь сказывается на демографической ситуации в России в целом.

Министр подчеркнул, что для решения этой проблемы в программу государственных гарантий включены мероприятия по проверке мужского и женского здоровья в рамках диспансеризации для отдельных возрастных групп взрослого населения.

Мурашко отметил важность этой меры, она позволит своевременно выявлять заболевания и лечить их.

В январе глава Общественного совета (ОС), председатель Профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников рассказал в интервью «Парламентской газете», что члены ОС при Минздраве РФ будут вести работу над увеличением продолжительности жизни россиян, защитой прав пациентов и врачей, а также над повышением доступности медицинской помощи и решением проблемы дефицита кадров.

Ранее ученые назвали четыре принципа долголетия.